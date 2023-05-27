Россия осудила провокационные шаги Приштины, подведшие ситуацию к "горячей фазе"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова возложила ответственность за антисербские провокации на США и ЕС

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Россия решительно осуждает провокационные шаги Приштины, подведшие ситуацию в Косове вплотную к "горячей фазе", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, ответственность за антисербские провокации лежит на США и ЕС.

"Решительно осуждаем провокационные шаги Приштины, подведшие ситуацию вплотную к горячей фазе и прямо угрожающие безопасности всего Балканского региона. Ответственность за это в полной мере лежит на США и ЕС. Они не сделали ничего, чтобы отрезвить косовоалбанскую верхушку и добиться от нее выполнения обязательств по брюссельским соглашениям 2013 и 2015 года", - говорится в комментарии Захаровой, распространенном в субботу.