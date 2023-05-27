ЛДПР планирует добиваться облегчения процедуры возвращения соотечественников

Лидер партии Леонид Слуцкий также сообщил о намерении провести "активную интеграцию в русский социум жителей бывших республик Советского Союза"

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. ЛДПР намерена провести ревизию законов с тем, чтобы максимально облегчить процедуру возвращения в Россию соотечественников из-за рубежа. Об этом в субботу в своей предвыборной программной речи заявил лидер партии Леонид Слуцкий.

"Максимальное облегчение дороги домой для наших соотечественников за рубежом, а также активная, даже в чем-то агрессивная интеграция в наш русский социум жителей бывших республик Советского Союза, в русский социум", - сказал Слуцкий, выступая в рамках проведения программы подготовки высших управленческих кадров ЛДПР.

Политик указал на необходимость привлечения в РФ высококвалифицированных специалистов со всего мира, в том числе из США, "которые по духу - русские". "Нельзя допустить, чтобы наши люди стояли, как сейчас, в очередях в наши консульские учреждения, чтобы вернуться домой", - подчеркнул он.

"Мы в ближайшее время проведем ревизию законодательства в этой сфере и предложим свои инициативы", - резюмировал Слуцкий.

Среди других предложений ЛДПР в этом направлении экономическая амнистия и укрепление тайны вклада для возврата капиталов из-за границы. "Это вернет из-за границы огромные деньги. По расчетам экспертов, до восьми годовых бюджетов", - указал лидер ЛДПР.