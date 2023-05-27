Слуцкий заявил о необходимости удвоить население России в ближайшие 50 лет

По мнению лидера ЛДПР, для этого нужен комплекс мер

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. ЛДПР считает необходимым удвоить численность населения России в ближайшие 50 лет, но этого не нужно добиваться только за счет льгот. Об этом в субботу в своей предвыборной программной речи заявил лидер партии Леонид Слуцкий.

"Чем дольше наши просторы будут оставаться малонаселенными, тем громче будут звучать разговоры о справедливом перераспределении ресурсов России, - сказал он, выступая в рамках программы подготовки высших управленческих кадров ЛДПР. - Необходимо удвоить как минимум население страны за ближайшие 50 лет".

Слуцкий отметил, что в этом году численность населения РФ сократилась более чем на полмиллиона человек. "Для преодоления демографического кризиса ЛДПР предлагает ряд решений. Первое из них - введение беспрецедентных мер поддержки родителей, введение в том числе отцовского капитала, который в случае развода родителей может становиться источником выплаты алиментов. Создание системы яслей для детей от двух месяцев до 1,5 лет, о чем сейчас ведем активный диалог с правительством", - продолжил лидер партии.

Среди других мер поощрение за отказ от абортов или сертификаты для покупки автомобилей. "Но никакие деньги, никакие блага не могут заставить человека родить ребенка. Тех, кто воспроизводит потомство не вполне осознанно, мы видим потом в криминальных сводках о бесчеловечном отношении к детям, - заключил Слуцкий. - Мы должны стремиться не просто воспроизвести, сберечь свое население, но воспроизвести здорового человека, дать ему возможность учиться, стать полноценным гражданином своей великой страны".