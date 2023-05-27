27 мая, 10:37

Слуцкий возглавит списки от ЛДПР на выборах в заксобрания в регионах

Политик отметил, что региональные отделения значительно укрепились за последнее время

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий будет возглавлять партийные списки на выборах в заксобрания регионов в сентябре.

"Планирую, что да. Это наша нормальная выборная механика", - сказал он журналистам в субботу. Политик при этом отметил, что отделения в регионах значительно укрепились за последнее время.

Единый день голосования в этом году пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В 54 субъектах РФ состоится 78 избирательных кампаний. Будет замещено более 34 тыс. мандатов. 

Теги:
РоссияСлуцкий, Леонид ЭдуардовичЛДПР
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