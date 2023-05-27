В Херсонской области около 18 тыс. человек проголосовали на праймериз ЕР за пять дней

Лидером по явке является Генический муниципальный округ

ГЕНИЧЕСК, 27 мая. /ТАСС/. Около 18 тыс. человек приняли участие в предварительном голосовании "Единой России" в Херсонской области по итогам пяти дней. Об этом сообщили журналистам в субботу в пресс-службе регионального отделения партии.

"По итогам пяти дней голосования в нем приняли участие 17 818 жителей области. Из них 15 943 человека проголосовали очно в 12 муниципальных округах, включая стационарные участки. И 1 875 избирателей отдали свои голоса в электронном формате", - цитирует пресс-служба депутата Госдумы, секретаря регионального отделения партии "Единая Россия" Игоря Кастюкевича.

Лидером по явке является Генический муниципальный округ, где проголосовали более 3 тыс. человек.

Предварительное голосование "Единой России" началось в понедельник и продлится до воскресенья, 28 мая. Оно проходит в онлайн-формате, в новых регионах России жители смогут отдать свой голос и очно. В Херсонской области онлайн могут проголосовать только выборщики по списку, который был утвержден оргкомитетом.