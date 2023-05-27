Слуцкий заявил, что ЛДПР никогда "не носила белых лент"

Это партия "здравого смысла", сказал ее лидер

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. ЛДПР никогда не присоединялась к несистемной оппозиции ради политической выгоды. Об этом в субботу заявил лидер партии Леонид Слуцкий, выступая в рамках программы подготовки партийных высших управленческих кадров.

"За 34 года существования партии мы никогда, прошу прощения, не водили носом по ветру. Никогда не надевали белых лент [символ несистемной оппозиции в 2011-2012 годах], не сливались в едином порыве с несистемной оппозицией ради ежеминутной политической выгоды", - отметил Слуцкий.

Лидер партии указал, что "сейчас многие из них, из той самой несистемной оппозиции, поджали хвост, уехали и желают поражения России". "Но этому не бывать", - подчеркнул он.

"Мы оппозиционная партия, но партия здравого смысла, здравой позиции. Мы критикуем власть не для того, чтобы манипулировать людьми, а для того, чтобы проблемы реально решались", - заключил Слуцкий.