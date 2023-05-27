27 мая, 13:26,
обновлено 27 мая, 13:55
Военная операция на Украине

Песков заявил, что степень вовлеченности Запада в конфликт на Украине растет с каждым днем

AP Photo/ Libkos
© AP Photo/ Libkos

По словам пресс-секретаря президента, поставки Западом вооружений Киеву только растягивают конфликт во времени

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Страны Запада с каждым днем все больше вовлекаются в конфликт на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин". Фрагмент эфира опубликовал в субботу ведущий программы Павел Зарубин в Telegram-канале.

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"Трудно сказать, где предел. Предел, по идее, должен диктовать разум странам коллективного Запада, но, к сожалению, этого не происходит. Очевидно, что каждый день растет степень прямой и косвенной вовлеченности стран коллективного Запада в этот конфликт", - сказал он в ответ на вопрос о том, где предел эскалации. Представителя Кремля спросили об этом в контексте новых поставок вооружений Киеву.

"Это может растянуть конфликт во времени, но это не может изменить ситуацию коренным образом. Это вообще не может изменить ситуацию", - подчеркнул Песков. "Россия будет продолжать [специальную военную] операцию, и Россия так или иначе обеспечит свои интересы и достигнет выполнения заявленных задач", - добавил он. 

Теги:
УкраинаРоссияПесков, Дмитрий СергеевичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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