27 мая, 15:17
Военная операция на Украине

Сальдо считает, что пик военных возможностей ВСУ преодолен

По словам врио губернатора Херсонской области, разговоры о контрнаступлении ВСУ являются элементом информационной войны

ГЕНИЧЕСК, 27 мая. /ТАСС/. Пик возможностей ВСУ преодолен, в боевых действиях произошел перелом. Такое мнение выразил в субботу в своем Telegram-канале врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

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"Уже много дней киевский режим анонсирует так называемое контрнаступление, но оно никак не начинается. Дело в том, что пик военных возможностей противника преодолен - в войне произошел перелом, и враг просто боится. Наши военные готовы их встретить как положено - по-мужски", - написал он.

По словам Сальдо, разговоры о контрнаступлении ВСУ являются элементом информационной войны. "Современная война состоит далеко не только из полей битв, где сражаются солдаты. В информационном противоборстве враг использует очень большое количество дезинформации", - отметил врио губернатора Херсонской области. 

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