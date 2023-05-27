Глава МВД заявил о недопустимости политизации Интерпола

Владимир Колокольцев отметил стремление определенных стран исключить Россию из организации

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Глава МВД России Владимир Колокольцев отметил стремление определенных стран исключить РФ из Интерпола и подчеркнул недопустимость политизации международного полицейского сотрудничества. Об этом он заявил в показанном в субботу интервью программе "Вести. Дежурная часть" на телеканале "Россия-24" по итогам визита в Саудовскую Аравию по приглашению саудовского коллеги.

"Двусторонние контакты в теме борьбы с наркотиками очень важны, потому что ни для кого не является секретом, что всячески оказывается давление со стороны определенных заинтересованных государств для исключения России из международного полицейского сотрудничества, я имею в виду Интерпол. Нельзя допускать политизации международного полицейского сотрудничества", - сказал он.

Колокольцев подчеркнул, что такой же позиции придерживаются саудовские коллеги. "У нас достаточно жесткая уголовная ответственность за этот вид преступлений, вплоть до пожизненного [лишения свободы]. А у наших саудовских коллег [за эти преступления] вид наказания - смертная казнь. Результативность нашей работы и, главное, методика нашей работы, конечно, для всех заинтересованных наших коллег является востребованной", - подчеркнул российский министр.