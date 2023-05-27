В МВД заявили, что РФ не приемлет попыток навязывания ей специфических западных ценностей

Как отметил глава ведомства Владимир Колокольцев, хотя геополитические события сказываются на всех сферах международного полицейского сотрудничества, Саудовская Аравия не поддалось на давление извне

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Россия отвергает попытки привнести на ее территорию специфические западные ценности и не намерена следовать их принципам. Такой подход объединяет РФ и Саудовскую Аравию, сказал глава МВД России Владимир Колокольцев в показанном в субботу интервью программе "Вести. Дежурная часть" на телеканале "Россия-24" по итогам визита в королевство по приглашению саудовского коллеги.

Колокольцев отметил, что отношения между двумя странами развиваются по восходящей. По его словам, хотя международная обстановка, геополитические события сказываются на всех сферах международного полицейского сотрудничества, Саудовская Аравия не поддалось на давление извне и не вступила в "украинскую коалицию", продолжает проводить самостоятельную, суверенную политику, в том числе в отношениях с Россией.

"Конечно, это сказывается на наших контактах с нашими партнерами, нас многое объединяет с учетом сегодняшней международной повестки дня, особенно сохранение традиционных ценностей в наших государствах, что в РФ, что в Саудовской Аравии не приемлют попыток извне привнести к нам в страны какие-то специфические западные ценности. Они, может быть, в ближайшее время [станут] заключать браки с животными, но это не означает, что мы должны следовать их принципам. Там, наверное, кто-то уже похрюкивает в предвкушении. Но что у саудовцев, что у россиян [существует] однозначная позиция сохранения наших традиционных ценностей", - сказал глава МВД России.

Кроме того, отметил Колокольцев, стороны в ходе его визита в Саудовскую Аравию затрагивали вопросы борьбы с терроризмом и экстремизмом, с наркотиками и киберпреступностью. "Обсуждали повестку с визами, договорились развивать качественное сотрудничество по многим направлениям", - подчеркнул российский министр.

Официальный визит Колокольцева в Саудовскую Аравию проходил 22-23 мая.