Сальдо считает, что с военной точки зрения оставление Херсона было верным решением

По словам врио губернатора, военные предпочли вариант выравнивания линии боевого соприкосновения по Днепру

ГЕНИЧЕСК, 27 мая. /ТАСС/. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что считает оставление Херсона верным с военной точки зрения решением. Об этом он написал в субботу в своем Telegram-канале.

"Что касается оставления Херсона, то воспринял это тяжело. <...> Военные предпочли вариант выравнивания линии боевого соприкосновения по Днепру", - отметил он.

По словам Сальдо, с военной точки зрения оставление Херсона было правильным решением. "Днепр - большое естественное препятствие, по нему можно выстроить мощный рубеж обороны", - написал Сальдо.

9 ноября 2022 года глава Минобороны РФ Сергей Шойгу по предложению занимавшего тогда пост командующего группировкой войск в зоне специальной военной операции Сергея Суровикина отдал приказ отвести российские войска в Херсонской области с правобережья Днепра, где расположен областной центр, на левый берег. Суровикин подчеркивал, что российские военные успешно отбивали украинские атаки, а решение об отводе сил связано с угрозой изоляции группировки в случае затопления территорий ниже Каховской ГЭС. По его словам, все желающие мирные жители - более 115 тыс. человек - были эвакуированы с правого берега.