Захарова заявила, что Москва вынуждена реагировать на антироссийские шаги Берлина

По словам официального представителя МИД РФ, министерство иностранных дел Германии действует втайне от общественности

БЕРЛИН, 27 мая. /ТАСС/. Москва вынуждена реагировать на антироссийские шаги Берлина и не является инициатором недружественных действий, заявила в субботу агентству DPA официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Предпринимается масса шагов против России русофобского характера", - указала она, обвинив Берлин в том, что он распространяет "новую ложь". Захарова отметила, что МИД ФРГ действует втайне от общественности и ранее открыто отвергал то, что германская сторона высылает российских дипломатов, однако затем они отправились в РФ. "Это очевидная ложь", - подчеркнула представитель российского ведомства.

Ранее в субботу газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что в апреле МИД РФ в качестве ответа на высылку Берлином российских дипломатов принял решение о сокращении численности сотрудников германских учреждений и культурных организаций до примерно 350 человек.