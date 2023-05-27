Посол РФ: длительность конфликта на Украине будет зависеть от того, как его обострит НАТО

Как отметил Андрей Келин, Москва пока не предпринимала "очень серьезных действий" в ответ на шаги западных союзников Киева

ЛОНДОН, 27 мая. /ТАСС/. Продолжительность конфликта на Украине будет зависеть от того, насколько его еще обострят страны НАТО, включая Великобританию. Об этом в субботу посол России в Великобритании Андрей Келин заявил вещательной корпорации Би-би-си в интервью, полная версия которого будет показана в воскресенье.

"Это зависит от усилий по эскалации конфликта, которые предпринимаются странами НАТО, особенно Соединенным Королевством", - сказал посол, отвечая на вопрос о том, как долго еще может продлиться противостояние.

Он добавил, что Москва пока не предпринимала "очень серьезных действий" в ответ на шаги западных союзников Киева и назвал "большой ошибкой идеалистов" представление о том, что Украина может одержать победу над Россией.

"Конечно, рано или поздно эта эскалация получит новое измерение, которое нам не нужно и которого мы не хотим. Мы может заключить мир завтра", - указал Келин.

По словам дипломата, новым шагом в обострении конфликта на Украине стало предоставление Киеву Лондоном крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow дальностью поражения в 250-300 км, а также обсуждаемые поставки истребителей F-16. Он добавил, что у Москвы не вызывает беспокойства возможность передачи ВСУ западных истребителей, "которые лишь пополнят" список уничтоженной в ходе конфликта украинской авиатехники.

Келин также отверг обвинения в совершении военных преступлений российскими военнослужащими.