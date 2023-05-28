27 мая, 21:44
Военная операция на Украине

Слуцкий заявил, что названные Подоляком условия урегулирования конфликта - "путь в никуда"

Михаил Терещенко/ ТАСС
Леонид Слуцкий
© Михаил Терещенко/ ТАСС

Глава комитета Госдумы по международным делам отметил отсутствие конструктивных предложений в высказывании советника главы офиса украинского президента Владимира Зеленского

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Условия урегулирования конфликта на Украине, названные советником главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаилом Подоляком, - это "путь в никуда". Такое мнение в субботу выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Подоляк неадекватен. Только так можно оценить высказывания советника офиса президента Украины. Обозначенные им "реалистичные условия" урегулирования украинского конфликта - путь в никуда. А точнее - в затяжное кровопролитное противостояние", - написал политик в своем телеграм-канале.

Слуцкий также заявил об отсутствии конструктивных предложений в высказывании Подоляка.

"Естественно, конструктива во всем этом - жирный ноль. Если только это не игра на публику и спонсоров в расчете на очередные миллиарды западной военной помощи Киеву", - написал политик.

Ранее Подоляк на своей странице в Twitter перечислил "реалистичные" условия Украины, среди которых назвал "немедленный вывод всех войск с суверенной территории Украины", "окончательное признание распада СССР и полного суверенитета постсоветских стран", "закрепление зоны демилитаризации (буферной зоны) на территории РФ", "сокращение наступательного вооружения (ракет большой дальности)", а также организацию "международной конференции по организации контроля над ядерным арсеналом РФ" и "программу репарационных выплат". 

Теги:
УкраинаРоссияСлуцкий, Леонид ЭдуардовичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация