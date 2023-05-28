В "Росэнергоатоме" заявили, что персонал ЗАЭС и военные РФ предотвратят провокации Киева

Советник генерального директора концерна Ренат Карчаа сообщил, что на Запорожской АЭС работа идет в штатном режиме

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Профессионализм сотрудников Запорожской АЭС и российских военных позволит предотвратить любые провокации со стороны Украины. Об этом заявил ТАСС в воскресенье советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

"Какими бы зловещими ни были планы Украины и коллективного Запада по отношению к ЗАЭС и России, они читаемы. Если они читаемы, то успех будет обеспечен волей и профессионализмом нас и наших военных", - сказал он, комментируя утверждения Главного управления разведки Минобороны Украины о якобы подготовке Россией провокации на ЗАЭС.

По словам Карчаа, сейчас на Запорожской АЭС все в порядке, работа идет в штатном режиме, радиационный фон в норме.

Ранее в ГУР Минобороны Украины выступили с утверждением о намерении РФ устроить имитацию аварии на ЗАЭС, для этого якобы готовится удар непосредственно по территории станции.