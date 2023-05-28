28 мая, 08:12,
обновлено 28 мая, 08:38
Военная операция на Украине

Захарова напомнила сенатору Грэму, что одна из "инвестиций" США привела к Холокосту

Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Официальный представитель МИД РФ прокомментировала его высказывания о том, что "русские умирают", и США "еще никогда не тратили деньги так удачно"

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала американскому сенатору Линдси Грэму, как одна из "инвестиций" США привела ко Второй мировой войне и Холокосту. Так дипломат прокомментировала высказывания Грэма, который на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что "русские умирают", и США "еще никогда не тратили деньги так удачно".

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"Сенатору Грэму есть с чем сравнивать. Одна из их инвестиций привела ко Второй Мировой войне и Холокосту. Теперь миллиарды американских долларов вливаются в ненасытную глотку неонацистского киевского режима. В этой связи хотелось бы напомнить сенаторам и всем американским выгодополучателям, чем закончилась предыдущая авантюра", - написала дипломат в воскресенье в Telegram-канале. 

Теги:
УкраинаСШАРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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