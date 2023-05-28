Захарова напомнила сенатору Грэму, что одна из "инвестиций" США привела к Холокосту

Официальный представитель МИД РФ прокомментировала его высказывания о том, что "русские умирают", и США "еще никогда не тратили деньги так удачно"

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала американскому сенатору Линдси Грэму, как одна из "инвестиций" США привела ко Второй мировой войне и Холокосту. Так дипломат прокомментировала высказывания Грэма, который на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что "русские умирают", и США "еще никогда не тратили деньги так удачно".

"Сенатору Грэму есть с чем сравнивать. Одна из их инвестиций привела ко Второй Мировой войне и Холокосту. Теперь миллиарды американских долларов вливаются в ненасытную глотку неонацистского киевского режима. В этой связи хотелось бы напомнить сенаторам и всем американским выгодополучателям, чем закончилась предыдущая авантюра", - написала дипломат в воскресенье в Telegram-канале.