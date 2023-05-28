Лавров назвал неприемлемой эскалацией планы Запада поставить истребители Киеву

Глава МИД обратил внимание на то, что "в политологических кругах Запада уже идет разговор о том, чтобы Россию деколонизировать"

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал неприемлемой эскалацией планы западных стран поставить истребители F-16 Украине.

"Конечно же, это неприемлемая эскалация. Я думаю, что все-таки есть на Западе разумные люди, которые это понимают, но диктуют все Вашингтон, Лондон и их сателлиты, которые находятся внутри Европейского союза, прежде всего страны Балтии, Польша, которые проводят непосредственно на земле задачу, поставленную Соединенными Штатами, - ослабить Россию, нанести ей стратегическое поражение", - заявил глава МИД РФ в программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент эфира которой журналист Павел Зарубин выложил в воскресенье в Telegram-канале.

При этом Лавров обратил внимание на то, что "в политологических кругах Запада уже идет разговор о том, чтобы Россию деколонизировать". "Имею в виду расчленение нашей страны. Надеюсь, что разумные люди все-таки будут отходить от безоглядной поддержки неонацистского режима, который сам Запад и создал", - добавил он.

Президент США Джо Байден 21 мая объявил на пресс-конференции по итогам саммита Группы семи в Хиросиме, что Запад начнет обучение украинских пилотов навыкам управления истребителями четвертого поколения, включая F-16. При этом помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон в ближайшие месяцы обсудит с единомышленниками, какие государства передадут самолеты F-16 Киеву.