Келин заявил, что Британия своей позицией по Украине разрушила отношения с Россией

По словам посла РФ, "Лондон решил взорвать всю архитектуру отношений - политических, экономических, культурных в особенности, гуманитарных и всех остальных"

ЛОНДОН, 28 мая. /ТАСС/. Власти Великобритании своей жесткой позицией по Украине разрушили всю архитектуру отношений с Россией, что не может не вызывать сожаления. Такое мнение посол РФ в Лондоне Андрей Келин высказал в эфире телеканала Би-би-си, которое было показано в воскресенье.

"Я сожалею, что Великобритания заняла подобную жесткую позицию. У нас долгая история отношений с Соединенным Королевством, и, к сожалению, Лондон решил взорвать всю архитектуру отношений - политических, экономических, культурных в особенности, гуманитарных и всех остальных", - сказал Келин, говоря на английском языке. "Наши отношения насчитывают 450 лет, есть связи между людьми, как они были между нашими монаршими семьями, и их пытаются испортить за один день", - добавил посол.

Ранее в интервью ТАСС Келин рассказал, что Лондон стремится занять лидирующие позиции в противодействии России и поэтому ожидать прекращения конфронтационного подхода в среднесрочной перспективе не стоит.