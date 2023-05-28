Песков назвал позором для США слова сенатора Грэма об "инвестициях в смерть русских"

Линдси Грэм ранее заявил, что смерти русских в ходе конфликта на Украине - это "лучшая из инвестиций" Вашингтона

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что слова американского сенатора Линдси Грэма об "инвестициях в смерть русских" позорят Соединенные Штаты как государство.

"Трудно представить себе больший позор для страны, чем иметь таких сенаторов", - сказал представитель Кремля. Его слова приводит в воскресенье Telegram-канал Shot.

На встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским сенатор Грэм заявил, что смерти русских в ходе конфликта на Украине - это "лучшая из инвестиций" Вашингтона.