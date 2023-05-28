Песков заявил, что Запад ведет войну против России по всем фронтам

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что оппоненты Москвы посягают даже на то, что раньше казалось святым

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Страны Запада во всех сферах ведут войну против России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин". Фрагмент эфира опубликовал в воскресенье ведущий программы Павел Зарубин в Telegram-канале.

"В более широком смысле слова идет война. Идет война против нас по всем фронтам: будь то экономика, межгосударственные отношения, отношения собственности", - констатировал он.

Представитель Кремля обратил внимание, что оппоненты России посягают даже на то, что раньше казалось святым. "Тем не менее мы видим, что все эти "незыблемые" основы рушатся под ногами вот этих не брезгующих сейчас ничем представителей коллективного Запада", - заметил Песков.

По его мнению, Россия в этих условиях должна не поддаваться эмоциям и сохранять трезвость мышления. "Мы должны сохранять собранность и силу, делать то, что нам выгодно, то, что лучшим образом соответствует нашим интересам, быть жесткими, но открытыми к тому, чтобы четко доносить наши озабоченности, неприемлемые для нас моменты и то, с чем мы будем воевать - тоже в общем смысле этого слова. Мы должны доводить до них все это", - уверен пресс-секретарь российского президента.