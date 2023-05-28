28 мая, 09:51,
обновлено 28 мая, 10:04
Военная операция на Украине

Песков: заявленные Путиным цели СВО не менялись и должны быть достигнуты

Пресс-секретарь главы государства рассказал о наличии у Москвы сил и ресурсов "довести дело до конца"

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Цели специальной военной операции (СВО) на Украине, обозначенные президентом РФ Владимиром Путиным, не изменились, они должны быть достигнуты, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Конфликт имеет свою цель. У нас есть заявленные президентом цели. Они не менялись. Эти цели должны быть выполнены", - сказал он в ответ на вопрос, есть ли у Москвы силы и ресурсы довести дело до конца.

Фрагмент эфира опубликовал в воскресенье ведущий программы Павел Зарубин в Telegram-канале. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияПесков, Дмитрий СергеевичВоенная операция на Украине
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