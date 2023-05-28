28 мая, 10:39
Военная операция на Украине

Медведев напомнил сенатору Грэму про судьбу Роберта Кеннеди

Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
© Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

Зампредседателя Совета безопасности РФ прокомментировал слова американского сенатора об "инвестициях в смерть русских"

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев после слов американского сенатора Линдси Грэма об "инвестициях в смерть русских" напомнил ему про судьбу убитого Роберта Кеннеди.

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"Старый дурак сенатор Линдси Грэм сказал, что США еще никогда так удачно не тратили деньги, как на убийства русских. Напрасно он так. В его любимой Америке регулярно убивают не только обычных людей, но и тратят грязные деньги на убийства сенаторов", - написал он в воскресенье в Telegram-канале.

Медведев предложил Грэму вспомнить "печальную судьбу Роберта Кеннеди, Хьюи Лонга, Клементы Карлоса Пинкни, Джона Мильтона Эллиотта, Уэйна Оуэнса, а также других американских политиков".

5 июня 1968 года в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) был смертельно ранен сенатор Роберт Кеннеди, брат убитого пятью годами ранее 35-го президента США Джона Кеннеди. Он умер на следующий день в больнице. 

Теги:
Медведев, Дмитрий АнатольевичУкраинаСШАРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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