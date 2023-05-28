Медведев напомнил сенатору Грэму про судьбу Роберта Кеннеди

Зампредседателя Совета безопасности РФ прокомментировал слова американского сенатора об "инвестициях в смерть русских"

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев после слов американского сенатора Линдси Грэма об "инвестициях в смерть русских" напомнил ему про судьбу убитого Роберта Кеннеди.

"Старый дурак сенатор Линдси Грэм сказал, что США еще никогда так удачно не тратили деньги, как на убийства русских. Напрасно он так. В его любимой Америке регулярно убивают не только обычных людей, но и тратят грязные деньги на убийства сенаторов", - написал он в воскресенье в Telegram-канале.

Медведев предложил Грэму вспомнить "печальную судьбу Роберта Кеннеди, Хьюи Лонга, Клементы Карлоса Пинкни, Джона Мильтона Эллиотта, Уэйна Оуэнса, а также других американских политиков".

5 июня 1968 года в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) был смертельно ранен сенатор Роберт Кеннеди, брат убитого пятью годами ранее 35-го президента США Джона Кеннеди. Он умер на следующий день в больнице.