Слуцкий назвал США "спонсором неонацизма, терроризма и геноцида"

По словам главы комитета Госдумы по международным делам, "в политикуме США агония русофобии достигла запредельного уровня"

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал "спонсором неонацизма, терроризма и геноцида" США после слов американского сенатора Линдси Грэма об "инвестициях в смерть русских".

"Империя лжи становится спонсором неонацизма, терроризма и геноцида. В политикуме США агония русофобии достигла запредельного уровня", - написал Слуцкий в воскресенье в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что американский сенатор-республиканец Линдси Грэм признался в том, что Вашингтон спонсирует украинский терроризм и геноцид русских на Донбассе и других территориях. При этом сами украинцы в этой ситуации являются "расходным материалом", в то время как США "вливают миллиарды" в неонацистский режим на Украине.

На встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским сенатор Грэм заявил, что смерти русских в ходе конфликта на Украине - это "лучшая из инвестиций" Вашингтона.