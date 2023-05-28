28 мая, 12:10

У Путина на следующей неделе запланированы международные переговоры

Как сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин", президент также проведет совещание с правительством и оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе, как ожидается, проведет очные международные переговоры. Об этом сообщили в воскресенье на телеканале "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин".

Там не раскрыли, с кем конкретно может встретиться глава российского государства.

Также, по данным программы, Путин в ближайшие дни может посетить одну из крупных детских больниц в Подмосковье и центр креативных профессий в Москве.

Кроме того, глава российского государства проведет совещание с правительством и оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.

Пресс-служба президента РФ пока официально не анонсировала его график на следующую неделю. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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