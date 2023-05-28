28 мая, 13:09

Более 20 тыс. запорожцев приняли участие в предварительном голосовании "Единой России"

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий выразил уверенность, что жители региона "отдадут свой голос за достойных"

МЕЛИТОПОЛЬ, 28 мая. /ТАСС/. Свыше 20 тыс. жителей Запорожской области стали участниками предварительного голосования "Единой России", сообщил в воскресенье врио губернатора региона Евгений Балицкий.

"Только что принял участие в предварительном голосовании "Единой России". Уже более 20 тыс. запорожцев проголосовали. Уверен, что запорожцы отдадут свой голос за достойных", - сказал глава области на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

В Запорожской области в воскресенье проходит очное предварительное голосование партии "Единая Россия", до 18:00 мск работают 20 стационарных участков для голосования, в том числе в районах области, расположенных вблизи линии боевого соприкосновения. Электронное голосование идет с 22 мая. Ожидается, что итоги подведут 29 мая. 

Теги:
Россия"Единая Россия"Балицкий, Евгений Витальевич
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