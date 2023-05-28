Захарова заявила, что Польша много лет занимается провокациями по заданию США

По словам официального представителя МИД РФ, Польша блокировала "все позитивные, конструктивные, которые были бы эффективными, решения внутри Евросоюза в отношениях с Россией"

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на то, что Польша много лет совершает провокации под воздействием Соединенных Штатов.

"Они много лет находятся под воздействием глубинного американского государства, того самого deep state. Они получают задания, они занимаются провокациями, они, собственно, одна из тех стран - опять же, мы не говорим про народ, мы говорим о тех людях, которых американцы и приводили к власти", - сказала она в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

Дипломат отметила, что Польша являлась той страной, которая блокировала "все позитивные, конструктивные, которые были бы эффективными, решения внутри Евросоюза в отношениях с Россией". "Они сделали все вместе с прибалтийскими, так сказать, коллегами своими для того, чтобы Европейский союз и Старая Европа просто утратили право голоса", - добавила она.