Захарова заявила, что тезис об "убийстве русских" уже выработан и закреплен в США

Официальный представитель МИД РФ прокомментировала высказывания американского сенатора Линдси Грэма

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. /ТАСС/. Тезис об "убийстве русских" закреплен в Соединенных Штатах, это уже руководство к действию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1", комментируя соответствующие высказывания американского сенатора Линдси Грэма.

Дипломат обратила внимание на случай, когда пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) позвонили бывшему президенту США Джорджу Бушу-младшему, который считал, что он общается с киевским режимом. "И когда они задали ему соответствующие вопросы, он, абсолютно чувствуя себя раскрепощенным, вольготно общающимся с демократией киевско-режимной, сказал: "Вы все делаете правильно. Ваша главная задача - убить как можно больше русских". Грэм - сенатор, Джордж Буш-младший - бывший президент, а как вы понимаете, в США это статус навсегда, на всю жизнь, это человек, который вовлечен в выработку решений, которые потом существуют, реализуются и так далее", - отметила Захарова.

"Проходит несколько месяцев, и уже действующий сенатор США выступает с идентичным заявлением. О чем это говорит? Это говорит о том, что этот тезис, который повторяется просто дословно, уже выработан и закреплен, это руководство к действию", - добавила она.

При этом Захарова отметила, что Америка "такая не вся". "Есть американский народ, который даже понятия не имеет, ему в голову не приходит, они занимаются своими бытовыми вещами, что от их имени говорят те люди, за которых они голосовали", - сказала дипломат.

Ранее на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским сенатор США Линдси Грэм заявил, что смерти русских в ходе конфликта на Украине - это "лучшая из инвестиций" Вашингтона.