В Херсонской области завершилось очное предварительное голосование "Единой России"

По итогам шести дней праймериз проголосовали более 19 тыс. жителей региона

ГЕНИЧЕСК, 28 мая. /ТАСС/. Стационарные участки, на которых проводилось предварительное голосование "Единой России" в Геническе и Новотроицком Херсонской области, завершили свою работу. Об этом сообщается в воскресенье в Telegram-канале регионального отделения партии.

"В регионе из-за нестабильной мобильной связи и недостаточной цифровизации предварительное голосование проходило преимущественно в очном формате. Несмотря на напряженную обстановку, даже в 15- и 30-километровой зоне люди приходили и голосовали. <…> Мы закрыли участки и приступили к подсчету голосов избирателей, проголосовавших очно", - приводятся в сообщении слова депутата Госдумы, секретаря регионального отделения "Единой России" Игоря Кастюкевича.

По итогам шести дней праймериз проголосовали более 19 тыс. жителей Херсонской области. Из них 17 258 человек отдали свои голоса на стационарных участках и вне их в 14 муниципальных округах. 2 002 избирателя изъявили свою волю электронном формате.

Предварительное голосование "Единой России" началось в понедельник и продлилось до воскресенья, 28 мая. Оно проходило в онлайн-формате, в новых регионах России жители смогли отдать свой голос и очно. В Херсонской области онлайн могли проголосовать только выборщики по списку, который был утвержден оргкомитетом.