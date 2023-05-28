Единороссы соединили ключи шифрования блокчейна праймериз

Партия приступила к подсчету голосов

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" в воскресенье соединила ключи шифрования предварительного голосования и приступила к подсчету голосов. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Предварительное голосование завершилось в воскресенье в 20:00 мск. Церемония соединения ключей шифрования прошла в центральном исполкоме партии в Москве. Хранителями ключей шифрования были замсекретаря генсовета единороссов Сергей Перминов, сенатор Александр Карелин, президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский и депутат Алена Аршинова.

Технология раздела ключа шифрования защищает голосование от внешнего воздействия и сохраняет его тайну. Воссоединенный блокчейн опубликуют на сайте pg.er.ru, чтобы каждый избиратель смог наблюдать за подсчетом голосов.

О праймериз

Предварительное голосование партии "Единая Россия" проходило с 22 по 28 мая. В нем приняло участие более 16 тыс. кандидатов и более 3 млн избирателей.

В новых регионах праймериз проходили в смешанном формате. По результатам предварительного голосования будут определены представители партии для участия в сентябрьских выборах в заксобрания, местные органы самоуправления.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В 54 субъектах РФ пройдет 78 избирательных кампаний. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.