28 мая, 18:56

Перминов: на предварительном голосовании "Единой России" серьезных нарушений не было

Как отметил замсекретаря генсовета единороссов, федеральный ситуационный центр отработал неделю

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Предварительное голосование "Единой России" для определения кандидатов от партии на региональных выборах в сентябре прошло без серьезных нарушений. Об этом в воскресенье сообщил замсекретаря генсовета единороссов Сергей Перминов.

"Неделю отработал наш федеральный ситуационный центр, ребята в режиме 24 на 7 находились в этой студии и постоянно принимали звонки. Практически не было нарушений. Несколько десятков нарушений, по каждому обращению мы проводили разбирательство", - сказал он в ходе процедуры соединения ключа шифрования блокчейна праймериз "Единой России".

Перминов подчеркнул, что "серьезных нарушений выявлено не было, процедура прошла очень чисто". 

Теги:
РоссияПерминов, Сергей Николаевич
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