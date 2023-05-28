Путин поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции

Российский лидер добавил, что власти РФ ценят вклад Реджепа Тайипа Эрдогана в укрепление отношений между Анкарой и Москвой

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил Реджепу Тайипу Эрдогану поздравительную телеграмму по случаю его избрания на пост президента Турции. Текст документа приводится в воскресенье на сайте Кремля.

"Уважаемый господин Эрдоган, дорогой друг, примите искренние поздравления по случаю вашего переизбрания на пост президента. Победа на выборах стала закономерным результатом вашей самоотверженной работы на посту главы Турецкой Республики, наглядным свидетельством поддержки турецким народом ваших усилий по укреплению государственного суверенитета и проведению самостоятельной, независимой внешней политики", - считает глава российского государства.

Путин заверил, что власти РФ высоко ценят личный вклад Эрдогана "в упрочение дружественных российско-турецких отношений, взаимовыгодного сотрудничества на различных направлениях". "Хотел бы подтвердить готовность к продолжению нашего конструктивного диалога по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня. Придаем большое значение последовательной реализации намеченных совместных проектов, прежде всего строительства АЭС "Аккую" и создания на территории Турции газового хаба", - добавил он.

В завершение президент РФ высказал своему коллеге теплые пожелания. "От души желаю вам новых успехов в столь ответственной деятельности во главе государства, а также крепкого здоровья и благополучия", - заключил он.

По данным агентства Anadolu, Эрдоган лидирует во втором туре выборов с 51,97% голосов после обработки почти 99,9% бюллетеней, кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу набирает 48,03% голосов.

Общение президентов

Эрдоган - один из самых частых собеседников Путина среди мировых лидеров. Только за нынешний год, согласно сообщениям Кремля, они провели шесть звонков. Среди тем, обсуждавшихся в них чаще всего, - развитие двусторонних торгово-экономических связей, обстановка на Украине, перспективы сирийского урегулирования, ситуация с зерновой сделкой.

Последние очные переговоры лидеров состоялись в октябре прошлого года на полях саммитов в Астане, а по ВКС президенты предыдущий раз беседовали месяц назад - 27 апреля во время церемонии завоза ядерного топлива на АЭС "Аккую".

Выступая в прошлом году на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", Путин назвал Эрдогана сильным лидером и непростым, но последовательным и надежным партнером, который руководствуется интересами своей страны и не позволяет "сесть себе на шею". Он объяснял, что многие решения "рождаются в длительных и непростых спорах, переговорах, но есть стремление с обеих сторон достичь этих договоренностей". А главное, добавлял президент РФ, если Москва и Анкара "договорились о чем-то, то можно быть уверенным в том, что это будет сделано".