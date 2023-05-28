28 мая, 19:14
Военная операция на Украине

В ЛНР сообщили об освобождении шести военнослужащих республики из украинского плена

Региональный омбудсмен Виктория Сердюкова ранее рассказала об освобождении трех военнослужащих ЛНР в ходе обмена между Россией и Украиной

ЛУГАНСК, 28 мая. /ТАСС/. Шесть военнослужащих Луганской Народной Республики (ЛНР) освобождены из украинского плена. Об этом сообщила в воскресенье региональный омбудсмен Виктория Сердюкова.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Шесть военнослужащих 2-го АК (армейского корпуса - прим. ТАСС) освобождены из украинского плена в результате обмена", - написала она в своем Telegram-канале.

26 апреля Сердюкова рассказала ТАСС об освобождении трех военнослужащих ЛНР в ходе очередного обмена, состоявшегося между Россией и украинской стороной. 

Теги:
Военная операция на Украине
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