Свыше 207 тыс. жителей ДНР проголосовали на праймериз "Единой России"

Четверть из них сделали это в электронном формате, отметил врио главы республики Денис Пушилин

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Более 207 тыс. жителей ДНР приняли участие в предварительном голосовании партии "Единая Россия", четверть из них сделали это в электронном формате. Об этом заявил врио главы республики, секретарь регионального отделения партии Денис Пушилин.

"В предварительном голосовании приняли участие более 207 тыс. жителей республики. И из них четверть - в электронном формате", - сказал он, выступая в онлайн-режиме на церемонии соединения ключа шифрования блокчейна праймериз "Единой России".

По словам Пушилина, во время голосования в ДНР не было зафиксировано никаких нарушений. "У нас всегда все происходит достаточно выверенно. <...> Соответствующая дисциплина всегда у нас на самом высоком уровне", - подчеркнул он.

Предварительное голосование партии "Единая Россия" проходило с 22 по 28 мая. В нем приняли участие более 16 тыс. кандидатов и более 3 млн избирателей.

В новых регионах праймериз проходили в смешанном формате. По результатам предварительного голосования будут определены представители партии для участия в сентябрьских выборах в заксобрания, местные органы самоуправления.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В 54 субъектах РФ пройдет 78 избирательных кампаний. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.