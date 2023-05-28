Почти 160 тыс. жителей ЛНР проголосовали на праймериз "Единой России"

Как отметил председатель Народного совета республики Денис Мирошниченко, 42 тыс. из них сделали это в электронном виде

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Почти 160 тыс. жителей ЛНР отдали свой голос на праймериз партии "Единая Россия", 42 тыс. из них воспользовались возможность сделать это в электронном виде. Об этом заявил председатель Народного совета (парламента) ЛНР, секретарь луганского регионального отделения партии Денис Мирошниченко, выступая в воскресенье в онлайн-режиме на церемонии соединения ключа шифрования блокчейна предварительного голосования "Единой России".

"Те цифры, которые у нас предварительно есть: это порядка 158 тыс. <...> тех, кто пришел проголосовать, из них 42 тыс. - это у нас электронное предварительное голосование", - сказал он.

"Это действительно очень достойный результат, который для нас сегодня является определенной гордостью", - отметил Мирошниченко.

Предварительное голосование партии "Единая Россия" проходило с 22 по 28 мая. В нем приняло участие более 16 тыс. кандидатов и более 3 млн избирателей. В новых регионах праймериз проходили в смешанном формате. По результатам предварительного голосования будут определены представители партии для участия в сентябрьских выборах в заксобрания, местные органы самоуправления.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В 54 субъектах РФ пройдет 78 избирательных кампаний. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.