Джабаров считает, что отношения России и Турции останутся стабильными и взаимовыгодными

Как отметил первый зампред международного комитета СФ, Россия не питает иллюзий, что президент республики Реджеп Тайип Эрдоган является особым другом РФ

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Отношения Россия и Турции останутся стабильными после победы на выборах предсказуемого политика Реджепа Тайипа Эрдогана, который не бросает слов на ветер. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"То, что Эрдоган - предсказуемый политик и слов на ветер не бросает, это не раз отмечал и наш президент, это говорит о том, что в этом плане у нас будет некая стабильность с нашим южным соседом. Думаю, что отношения останутся стабильными и взаимовыгодными", - сказал сенатор. Он добавил, что такой результат голосования будет и во благо всего региона.

По словам первого зампреда международного комитета СФ, Россия не питает никаких иллюзий, что Эрдоган, побеждающий во втором туре президентских выборов, - особый друг страны. Вместе с тем парламентарий назвал его надежным партнером России, с которым можно разговаривать и договариваться. "Он не поддался давлению, не вводил никаких санкций против России. У нас очень мощное экономическое сотрудничество, в том числе в энергетической сфере: создается газовый хаб в Турции, там строится атомная электростанция. Очень тесное сотрудничество и в области обороны. И многие вопросы мы решаем за столом переговоров", - подчеркнул Джабаров.

Он поздравил Эрдогана с победой и отметил проявленное политическое мужество политика, не поддавшегося на желание "решить все в первом туре". "Турецкий избиратель выразил свою истинную волю, кого он хочет видеть во главе государства в ближайшие годы", - констатировал сенатор.

Говоря о возможных провокациях со стороны оппозиции после поражения их кандидата, Джабаров выразил мнение, что Эрдоган будет жестко пресекать любые противоправные действия. "Если сейчас оппозиция с подачи американцев потащит народ на майданы какие-то - это будет их большая ошибка, потому что Эрдоган - это не Янукович, это человек очень жестокий, властный, который умеет отстаивать свою правоту". Я считаю, что если что-то будет, Эрдоган будет жестко пресекать любые противоправные выступления оппозиции, тем более если они будет исходить извне", - заключил Джабаров.

По данным агентства Anadolu, Эрдоган лидирует во втором туре выборов с 51,97% голосов после обработки почти 99,9% бюллетеней, кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу набирает 48,03% голосов.