В Башкирии на праймериз "Единой России" победил боец Джефф Монсон

Он набрал более 1,5 тыс. голосов избирателей

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Боец смешанного стиля Джефф Монсон победил в ходе предварительного голосования "Единой России" по выдвижению кандидатов одной из региональных групп на выборах Государственного собрания - Курултая Республики Башкортостан, свидетельствуют данные на сайте голосования.

Монсон набрал 1 583 голоса избирателей, проживающих на территории Первомайского избирательного округа №3. Таким образом, он может стать первым номером региональной группы №3, то есть партийного списка "Единой России" по данному округу. Выборы в заксобрание Башкирии проходят по смешанной системе - половина по партийным спискам и половина по одномандатным округам.

Спортсмен, в частности, обошел зампредседателя комитета башкирского парламента по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов Милану Скоробогатову, она набрала 1 491 голос и заняла второе место. На 3 месте - директор МФЦ Уфы Наталья Куприянова (681 голос). Партийные списки на выборах формируются исходя из порядка победителей праймериз.

Монсон ранее отказался от гражданства США, сдав паспорт в консульстве США в Стамбуле. В 2018 году он получил российское гражданство.

О предварительном голосовании

Предварительное голосование партии "Единая Россия" проходило с 22 по 28 мая. В нем приняли участие более 16 тыс. кандидатов и более 3 млн избирателей.

В новых регионах праймериз проходили в смешанном формате. По результатам предварительного голосования будут определены представители партии для участия в сентябрьских выборах в заксобрания, местные органы самоуправления.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В 54 субъектах РФ пройдет 78 избирательных кампаний. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.