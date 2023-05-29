Вучич заявил, что гордится невведением Сербией санкций против России

Президент республики отметил, что придерживается самостоятельной и независимой политики

БЕЛГРАД, 29 мая. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич заявил о гордости за то, что республика придерживается самостоятельной, независимой политики и единственная в Европе не ввела санкции против России.

"Сербия - свободная страна, не российская губерния, никогда ей не была и никогда не будет. Но Сербия и не американская колония и не будет ею, не европейская колония и не будет ею. Сербия - самостоятельная и независимая страна, и я горжусь своей самостоятельной и независимой политикой, но также я горжусь тем <...>, что вот уже год и почти четыре месяца мы придерживаемся нашей политики, решений нашего Совета безопасности вопреки самому тяжелому давлению в истории Сербии. Мы единственная страна в Европе [которая не ввела санкции против России]", - сказал Вучич в воскресенье в интервью телеканалу Pink.

Президент отметил, что оппозиция, которая упрекает его в том, что он "мало ездит в Россию", не думает о последствиях подобных поездок для Сербии.

Выступая в пятницу перед участниками общенационального митинга в поддержку правительства страны, сербский лидер подчеркнул, что он горд за то, что Сербией "не управляют послы и правительства других стран", и страна будет самостоятельно решать, "когда вводить или не вводить какие-либо санкции".

После начала специальной военной операции президент Сербии в обращении к нации по итогам заседания Совета безопасности сообщил, что его страна поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить санкции против России. Он заявил, что республика временно прекращает армейские и полицейские учения со всеми зарубежными партнерами. Вучич отметил, что Сербия считает Россию и Украину братскими государствами и сожалеет о том, что происходит на востоке Европы. Также он сообщил, что Белград готов оказывать гуманитарную помощь Киеву.