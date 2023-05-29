В ЕП заявили, что следует прекратить процесс вступления Турции в Евросоюз

Как отметил глава ведущей фракции Европарламента Манфред Вебер, ни одна из сторон не заинтересована в членстве республики в ЕС

БЕРЛИН, 29 мая. /ТАСС/. Глава ведущей фракции Европарламента - Европейской народной партии (ЕНП) - Манфред Вебер считает, что ни ЕС, ни Турция больше не хотят вступления страны в Евросоюз.

"Последние годы показали, что тесное партнерство [между ЕС и Турцией] важно, но полноправного членства Турции в ЕС никто больше не хочет - ни Турция, ни ЕС", - заявил Вебер в опубликованном в понедельник интервью медиагруппе Funke, комментируя победу Тайипа Эрдогана во втором туре президентских выборов.

"Мы должны прекратить этот процесс, потому что он в большей степени блокирует, нежели поддерживает улучшение отношений", - полагает политик. Переговоры о вступлении были начаты в 2005 году, но сейчас уже несколько лет практически заморожены.

По словам Вебера, ЕС открыт для дальнейшего сотрудничества со своими непосредственными соседями. "Но ожидания ясны: Эрдоган должен объединить и модернизировать страну. Мы нуждаемся во взаимодействии в вопросе достижения мира между Украиной и Россией, в миграционной политике, экономической модернизации и кипрском вопросе", - подчеркнул глава фракции ЕНП. "Сейчас Эрдоган должен немедленно одобрить вступление Швеции в НАТО", - заявил Вебер.

Высший избирательный совет (ЦИК) Турции признал, исходя из предварительных результатов, победу Эрдогана во втором туре президентских выборов.