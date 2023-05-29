29 мая, 01:31,
обновлено 29 мая, 01:37

Лавров прибыл с визитом в Кению

Валерий Шарифулин/ ТАСС
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

У министра иностранных дел России ожидаются встречи с политическим руководством страны

НАЙРОБИ /Кения/, 29 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в понедельник с визитом в Найроби, передает корреспондент ТАСС.

В Найроби у Лаврова ожидаются встречи с политическим руководством страны. В предыдущий раз российский министр был с визитом в Кении в 2010 году.

Ранее в этом году у главы российской дипломатии состоялись два турне по Африканскому континенту. В январе Лавров посетил ЮАР, Эсватини, Анголу и Эритрею, а в феврале - Мали, Мавританию и Судан. Как сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Лавров с 1 по 2 июня примет участие в совещании глав МИД стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), которое пройдет в Кейптауне. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичКенияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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