В ЛНР сообщили об оставлении ВСУ позиции на купянском направлении из-за сильных дождей

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко отметил, что речь идет о позициях, оборудованных противником в низинах и оврагах в районах населенных пунктов Куземовка, Новоселовское и Стельмаховка

ЛУГАНСК, 29 мая. /ТАСС/. Солдаты Вооруженных сил Украины вынужденно покинули часть своих позиций на купянском направлении, поскольку их затопило вследствие обильных дождей. Об этом сообщил ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"На купянском направлении украинские боевики из-за неблагоприятных погодных условий были вынуждены оставить второстепенные позиции", - сказал он, ссылаясь на данные российской разведки.

Марочко отметил, что речь идет о позициях, оборудованных противником в низинах и оврагах в районах населенных пунктов Куземовка, Новоселовское и Стельмаховка. "Украинским командованием было принято решение <...> усилить этим личным составом наряды на стратегических высотах", - проинформировал собеседник агентства.

В воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что потери киевских силовиков на купянском направлении за сутки составили более 30 человек, бронеавтомобиль и два пикапа.