Полномочия главы Ижевска будет исполнять замглавы администрации Владимир Гуляев

Он работает в администрации с апреля 2022 года

ТАСС, 29 мая. Временно исполнять полномочия главы Ижевска будет заместитель руководителя муниципальной администрации Владимир Гуляев, сообщает в понедельник пресс-служба города.

"С 29 мая в соответствии с уставом Ижевска временно исполнять полномочия главы муниципального образования "Город Ижевск" будет заместитель главы администрации города по ЖКХ и строительству Владимир Гуляев", - говорится в сообщении.

Он работает в администрации с апреля 2022 года.

Ранее глава города Олег Бекмеметьев сообщил о завершении работы в своей должности. Он направил заявление в городскую думу о досрочном прекращении своих полномочий, депутаты рассмотрят его на внеочередной сессии 31 мая.

Олег Бекмеметьев родился в 1968 году в Глазове, работал на Чепецком механическом заводе, начиная с должности инженера-технолога до заместителя гендиректора по развитию обеспечивающей инфраструктуры и внешним связям. В 2015 году стал главой Глазова, в 2018 году - главой Ижевска.

Владимир Гуляев окончил Удмуртский государственный университет, до администрации Ижевска работал на разных должностях в ЗАО "ИжавтоГАЗ", ЗАО "Автодом", ООО "Сити-Сервис", а также руководил управляющей компанией.