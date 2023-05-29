Лавров заявил, что планирует встретиться в Найроби с президентом и главой МИД Кении

Глава российского внешнеполитического ведомства намерен обсудить сотрудничество в экономике, торговле, инвестициях, гуманитарных вопросах, культуре, образовании, а также кооперацию на площадке ООН и другие вопросы

НАЙРОБИ /Кения/, 29 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в понедельник на переговорах с руководителем Национальной ассамблеи (нижней палаты парламента) Кении Мозесом Ветангулой, что также планирует обсудить продвижение российско-кенийских отношений с президентом страны Уильямом Руто и главой МИД Альфредом Мутуа.

Лавров напомнил, что 14 декабря 2023 года исполнится 60 лет с момента установления дипломатических отношений между странами. "Очень уместно быть здесь по этому случаю и, конечно, чтобы иметь возможность обсудить с вашим президентом, с вашим главой МИД и вами, господин спикер, и вашей парламентской командой необходимость дальнейшего продвижения наших отношений", - сказал Лавров.

"Мы обсудим в ходе этого визита наше сотрудничество в экономике, торговле, инвестициях, гуманитарных вопросах, культуре, образовании, кооперацию на площадке ООН и множество других вещей", - добавил министр.

Лавров также поблагодарил своего собеседника за участие парламентской делегации Кении в российско-африканском парламентском форуме в марте. "Мы продолжим эту практику и, конечно, ждем с нетерпением саммита Россия - Африка, который запланирован на конец июля в Санкт-Петербурге", - резюмировал Лавров.