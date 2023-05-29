29 мая, 07:56,
обновлено 29 мая, 08:13

Экс-сенатора назначили вице-губернатором Красноярского края

Должность занял Валерий Семенов

КРАСНОЯРСК, 29 мая. /ТАСС/. Бывшего сенатора от Красноярского края Валерия Семенова назначили на должность заместителя губернатора региона. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе врио губернатора.

"Валерий Семенов назначен заместителем губернатора Красноярского края", - сообщил собеседник агентства.

Экс-сенатора представили на заседании президиума правительства региона 29 мая. "Валерий Семенов будет заниматься вопросами взаимодействия с органами федеральной власти в целях продвижения интересов Красноярского края, решения задач его социально-экономического развития. Основным местом его расположения станет Москва", - добавили в пресс-службе.

Семенов 24 мая сложил свои полномочия сенатора. 62-летний Семенов представлял законодательное собрание края в Совете Федерации с 2014 года, срок его полномочий истекал в 2026 году. До избрания в Совфед он с 2001 года был депутатом краевого парламента. 

Теги:
РоссияКрасноярский край
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