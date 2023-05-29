Население Херсона сократилось за полгода в шесть раз

Оно составило 50 тыс. человек, сообщил врио губернатора Владимир Сальдо

ГЕНИЧЕСК, 29 мая. /ТАСС/. Население города Херсона после эвакуации, которая началась за несколько недель до отвода российских войск с правобережья Днепра в ноябре 2022 года, сократилось с 320 тыс. до почти 50 тыс. человек. Об этом сообщил в понедельник врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

"В Херсоне сейчас осталось немного людей. На левый берег эвакуировали более 120 тысяч [человек], часть людей сами выехали. Сейчас в Херсоне из 320 тысяч осталось не более 50 тысяч", - написал Сальдо в своем Telegram-канале, отметив, что большая часть из оставшихся получили российские паспорта.

По его словам, те, кто ждал возвращения украинских военных в Херсон, теперь совсем по-другому смотрят на ситуацию и ждут возвращения российских сил.

9 ноября 2022 года глава Минобороны РФ Сергей Шойгу по предложению занимавшего тогда пост командующего группировкой войск в зоне специальной военной операции Сергея Суровикина отдал приказ отвести российские войска в Херсонской области с правобережья Днепра, где расположен областной центр, на левый берег. Суровикин подчеркивал, что российские военные успешно отбивали украинские атаки, а решение об отводе сил связано с угрозой изоляции группировки в случае затопления территорий ниже Каховской ГЭС.