Грушко отметил, что Москва нацелена на реализацию всех стратегических проектов с Анкарой

Замглавы российского МИД подчеркнул, что все договоренности РФ и Турции носят системный характер

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Москва нацелена на реализацию всех экономических проектов с Анкарой, носящих стратегических характер и остающихся важным элементом безопасности региона. Об этом заявил ТАСС в понедельник замглавы МИД РФ Александр Грушко по итогам президентских выборов в Турции.

Он отметил, что Россия и Турция продолжат политический диалог. "Мы будем продолжать наше сотрудничество с Турцией. Нацелены на то, чтобы реализовать все экономические проекты, которые носят стратегический характер. Они взаимовыгодные, являются важным элементом региональной безопасности. Будет продолжаться политический диалог. Естественно, есть и другие сферы, которые выделяют российско-турецкие отношения, - это туризм, связи в области культуры и многие-многие другие", - сказал он.

Ранее, выступая перед согражданами в понедельник, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что по-прежнему настроен воплотить в жизнь проект газового хаба в республике, с инициативой создания которого ранее выступил президент России Владимир Путин.

Дипломат добавил, что все договоренности РФ и Турции, в том числе по реализации проекта газового хаба, носят системный характер, работа идет по плану.

"Хотел бы подчеркнуть, что все договоренности носят системный стратегический характер. Мы над ними работаем в соответствии с договоренностями на высшем уровне и в соответствии с рабочими планами по каждому такому проекту", - сказал он, отвечая на вопрос о том, ожидает ли российская сторона, что после выборов в Турции работа над реализацией проекта газового хаба активизируется.

Грушко подчеркнул, что западные страны должны устранить препятствия по доступу российской сельхозпродукции на мировые рынки, политических заявлений со стороны Организации Объединенных Наций (ООН) уже недостаточно.

Он отметил, что "Турция сыграла свою позитивную роль в зерновой сделке", и сейчас "мяч находится на стороне тех стран, которые вводили незаконные санкции в отношении России".

"И если они заинтересованы в том, чтобы какие-то механизмы для доставки зерна существовали, они должны выполнить свои обязательства и устранить все препятствия для выхода российских продовольственных товаров на глобальные продовольственные рынки, прежде всего зерна, - сказал дипломат. - Мы ожидаем конкретных действий на этом направлении. Политических заявлений со стороны ООН о том, что Всемирная организация работает над этим, конечно, в нынешних условиях уже недостаточно".

Грушко также указал, что они должны обеспечить соответствующие условия для оплаты контрактов для захода и выхода судов, снять ограничения на поставку сельхозтехники в РФ и так далее.

В октябре 2022 года президент России Владимир Путин выдвинул идею создания на турецкой территории хаба, куда можно перенаправить утраченный объем транзита через "Северный поток". Он пояснил, что речь идет о возможности строительства еще одной трубопроводной системы и создания в республике центра, через который газ будет поступать в третьи страны, в первую очередь европейские, если они проявят в этом заинтересованность.

Турция положительно отнеслась к данной инициативе и заявила, что значительная часть инфраструктуры для создания на ее территории хаба и центра торговли газом готова. Также Анкара начала процесс внесения законодательных изменений для обеспечения юридической базы работы хаба. Центр газовой торговли планируется создать на северо-западе республики в районе Стамбула. Этот регион называется Фракия (согласно турецкой традиции - Тракия).