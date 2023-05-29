Путин подписал закон, позволяющий проводить выборы при военном положении

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий после консультаций Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ с Минобороны и ФСБ возможность проведения выборов на территории, где введено военное положение. Документ опубликован в понедельник.

Ранее законодательство устанавливало, что на таких территориях референдумы и выборы в органы государственной власти, органы местного самоуправления не проводятся. Новые нормы уточняют, что указанное ограничение не распространяется на случаи, когда решение о назначении выборов или референдума принимается ЦИК РФ по результатам консультаций с Минобороны и ФСБ. В подобной ситуации выборы и референдумы могут проводиться как на всей территории, на которой введено военное положение, так и на ее части.

Также уточняются меры, применяемые на территории, где введено военное положение. В частности, речь идет об основаниях для задержания граждан. Ранее закон "О военном положении" предусматривал, что граждане могут быть задержаны на срок до 30 суток на основании, установленном федеральным законодательством. Принятым законом положение об административном задержании вынесено в отдельный подпункт, который гласит, что задержание будет грозить "в случае нарушения запретов и ограничений, установленных указами президента РФ на территории, на которой введено военное положение".

Перечень мер также дополняется "принудительным и контролируемым перемещением граждан с территории, на которой введено военное положение, на территории, на которых военное положение не введено". Кроме того, исключается норма о том, что транспортные средства могут быть задержаны "по основаниям, установленным федеральным законом".