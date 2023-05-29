МИД РФ: заявления о том, что слова Грэма вырваны из контекста - нелепые оправдания

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Информация агентства Рейтер о том, что высказывания американского сенатора Линдси Грэма в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским могли быть вырваны из контекста, является нелепыми и позорными оправданиями. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ.

"Оказывается", сенатор Грэм сказал не так и не то. Как и в случае с аналогичными людоедскими измышлениями бывшего президента США Джорджа Буша - младшего, в ход пошли нелепые и позорные оправдания: дескать, слова сенатора вырваны из контекста, имела место "склейка" и так далее. Кто бы сомневался, что сам политик и его пиар-агенты в лице ведущих англосаксонских СМИ и информагентств, что называется, "включат дурака". Что дальше? Нам скажут, что Линдси Грэм - порождение нейросетей и его не существует?" - отметили в дипведомстве. Там подчеркнули, что данная "попытка оправдаться обречена на провал". "Отмыться от таких слов, даже если они были произнесены порознь, уже невозможно", - добавили в Министерстве иностранных дел России.

Ранее на встрече с Зеленским сенатор Грэм заявил, что смерти русских в ходе конфликта на Украине - это "лучшая из инвестиций" Вашингтона.