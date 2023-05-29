В Кремле заявили, что ДОВСЕ уже де-факто был неживым механизмом не по вине России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что "сейчас прямых последствий не будет"

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Денонсация Россией Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) не будет иметь прямых последствий, так как этот механизм уже не работал, причем не по вине РФ, подчеркнул в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, какие последствия будут у решения РФ по денонсации этого документа.

"Сейчас прямых никаких [последствий] не должно быть, потому что фактически это был уже неживой механизм и, поверьте, не по вине РФ. Поэтому в данном случае просто российская сторона привела ситуацию в соответствие де-факто", - сказал представитель Кремля, подчеркнув, что "сейчас прямых последствий не будет".

С другой стороны, продолжил пресс-секретарь президента, в этой области, как и "в области контроля за вооружениями, стратстабильности, сейчас, конечно, образуется большой вакуум, который срочно нужно, по идее, заполнять новыми актами международного права, которые бы регулировали эту ситуацию". "Это в интересах фактически всего мира, но для этого нужно иметь рабочие двусторонние отношения с целым рядом государств, которые в настоящий момент у нас отсутствуют, и тоже не по нашей вине", - подчеркнул Песков.

Отвечая на вопрос о возможности сейчас появления подобных актов, Песков отметил, что этому "должна предшествовать очень напряженная и растянутая по времени работа".

Ранее в понедельник президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Россией ДОВСЕ.

Этот договор был подписан в 1990 году и адаптирован в 1997 году. Страны НАТО не ратифицировали адаптированную версию этого документа, продолжив придерживаться положений 1990 года, в которых содержатся нормы обычных вооружений из расчета баланса между НАТО и Организацией Варшавского договора. В результате Россия была вынуждена объявить в 2007 году о моратории на исполнение условий соглашения. 11 марта 2015 года Россия приостановила свое участие в заседаниях Совместной консультативной группы по ДОВСЕ, завершив таким образом процесс приостановки своего членства в договоре, но чисто юридически продолжала оставаться в нем. С этого времени интересы РФ в Совместной консультативной группе представляла Белоруссия.