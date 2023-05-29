В Кремле допустили личную встречу Путина и Эрдогана "в какой-то перспективе"

Конкретных сроков встречи пока нет, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Личная встреча лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоится "в какой-то перспективе", но конкретного понимания по времени ее проведения нет, сообщил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Так или иначе в какой-то перспективе [встреча] обязательно состоится, но пока каких-то прикидок по времени нет", - сказал представитель Кремля.

Отвечая на вопрос о возможности поездки Путина на инаугурацию Эрдогана, который в воскресенье победил на президентских выборах в Турции, Песков отметил: "Нам не известно, что в Турции предусмотрена инаугурация с участием зарубежных глав государств, там нет такой практики, если мы правильно понимаем". "Мы дождемся, пока нет приглашений", - добавил он.

Переизбрание Эрдогана

28 мая в Турции прошел второй тур президентских выборов, по его итогам Высший избирательный совет признал, исходя из предварительных результатов, победу Эрдогана, получившего после обработки 99,43% бюллетеней 52,14% голосов избирателей. За кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу было отдано 47,86% голосов.

Президент РФ направил Эрдогану поздравительную телеграмму по случаю его переизбрания на пост президента Турции. Российский лидер заверил, что Москва высоко ценит личный вклад Эрдогана в упрочение дружественных российско-турецких отношений, и подтвердил готовность к продолжению конструктивного диалога по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня.

Эрдоган - один из самых частых собеседников Путина среди мировых лидеров. Только за нынешний год, согласно сообщениям Кремля, они провели шесть телефонных разговоров. Последние очные переговоры состоялись в октябре прошлого года на полях саммитов в Астане, а по видеосвязи президенты в предыдущий раз беседовали 27 апреля во время церемонии завоза ядерного топлива на АЭС "Аккую".