Путин встретится с главой Якутии

Стороны обсудят региональную проблематику

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в понедельник пообщается с главой Якутии Айсеном Николаевым, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент проводит понедельник в Кремле, у него день внутренних рабочих встреч и совещаний. Из публичных среди тех, кто будет у президента на докладе, будет глава Якутии. С ним сегодня будет президент в традиционном формате заниматься региональной проблематикой", - сказал представитель Кремля.

Николаев в мае 2018 года был назначен врио главы Якутии. В сентябре того же года избран главой региона на прямых досрочных выборах, на которых получил 71,4% голосов избирателей. В этом году пройдут очередные выборы на пост руководителя республики.